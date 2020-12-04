Головин получил травму еще в августе: он словил надрыв задней поверхности бедра и до сих пор не выходил на поле.

«Он на правильном пути. Я недавно общался с медицинским персоналом – они посоветовали мне не торопиться с его возвращением. Травма Головина оказалась более серьезной, чем предполагалось.

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В любом случае я его жду, потому что он отличный игрок. Но пока команда показывает хорошие результаты, так что, возможно, будет правильным подождать еще неделю или две, чтобы не рисковать», – цитирует Ковача официальный сайт «Монако».

Ранее сообщалось, что Головин восстановился после травмы и возобновил тренировки в общей группе.

В чемпионате Франции-2020/21 Александр провел два матча и отметился одним ассистом.

В 2018 году «Монако» заплатил за Головина 30 млн евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 20 млн.

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