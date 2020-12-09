Киберспортсмен Тьяго Рамос, 24-летний отчим нападающего «ПСЖ» Неймара, пострадал от нападения с холодным оружием в Канкуне (Мексика).
«Я чуть не умер из-за того, чего не делал. Пришел в бар, попросил мясное блюдо. Не знаю, что произошло. Я ничего не делал. Там было трое мужчин, один из них ударил меня ножом. Я не оставлю это просто так, потому что у меня есть данные о тех, кто это сделал. Я покидаю Мексику, но вернусь», – рассказал Рамос на видео, которое опубликовано в инстаграме журналиста Давида Эрнандеса.
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На видеоролике видно, что у парня окровавлена шея.
- Рамос встречается с 52-летней Надин Гонсалвес, мамой Неймара.
- Пара ругалась из-за бисексуальных наклонностей молодого человека – медиа сообщали, что ранее он встречался с мужчинами.
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