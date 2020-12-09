«Я чуть не умер из-за того, чего не делал. Пришел в бар, попросил мясное блюдо. Не знаю, что произошло. Я ничего не делал. Там было трое мужчин, один из них ударил меня ножом. Я не оставлю это просто так, потому что у меня есть данные о тех, кто это сделал. Я покидаю Мексику, но вернусь», – рассказал Рамос на видео, которое опубликовано в инстаграме журналиста Давида Эрнандеса.