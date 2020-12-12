В 2018 году Лига-1 продала права на показ матчей чемпионата Франции за 1,15 млрд евро испанской телекомпании Mediapro. Это на 60% больше, чем приносил французской лиге предыдущий контракт. Больше на продаже телеправ зарабатывают лишь АПЛ и немецкая Бундеслига.
Однако коронавирус внес коррективы – телевизионщики не заплатили за трансляцию матчей ни в октябре, ни в ноябре, и заявили о разрыве контракта в одностороннем порядке. Они выплатят лишь часть установленной по договору суммы, пишет Financial Times.
Сейчас Лига-1 ведет переговоры с бывшим вещателем Canal Plus. Любая новая сделка будет стоить значительно меньше, чем контракт с Mediapro, что окажет огромное давление на финансы клубов. Более того, теперь неясно, как болельщики будут смотреть футбол до Рождества.
Отказ Mediapro от своих обязательств пробил дыру в бюджетах Лиги и ее 20 клубов. Руководство Лиги было вынуждено взять ссуду у французского правительства в 337 млн евро для продолжения игр.
- Во Франции доход от ТВ-прав достигает 40% от бюджета представителей Лиги-1.
- Еще год назад четверо президентов клубов Лиги-1 публично сомневались в способности испанцев выполнять взятые на себя обязательства.