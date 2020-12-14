Нападающий «ПСЖ» Неймар снова получил травму – кажется? тяжелую. Инцидент произошел в матче 14-го тура Лиги 1 против «Лиона».

В конце встречи 28-летний бразилец пострадал от жесткого подката полузащитника «Лиона» Тиаго Мендеса – тот практически зажал его ногу своими. Судья показал нарушителю желтую карточку, но затем пересмотрел эпизод с помощью ВАР, изменил решение и удалил Мендеса.

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Неймар все это время лежал на газоне. Его унесли на носилках, он покидал поле в слезах.

  • «ПСЖ» проиграл со счетом 0:1, это второе поражение команды в пяти матчах.
  • «Лилль» и «Лион» делят первое место, набрав по 29 очков, «ПСЖ» с 28 баллами идет следом.

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