Нападающий «ПСЖ» Неймар снова получил травму – кажется? тяжелую. Инцидент произошел в матче 14-го тура Лиги 1 против «Лиона».

В конце встречи 28-летний бразилец пострадал от жесткого подката полузащитника «Лиона» Тиаго Мендеса – тот практически зажал его ногу своими. Судья показал нарушителю желтую карточку, но затем пересмотрел эпизод с помощью ВАР, изменил решение и удалил Мендеса.

Чемпионат Франции 24-летний отчим Неймара рассказал о нападении с ножом. У него окровавлена шея 09/12/2020 В 13:21

Неймар все это время лежал на газоне. Его унесли на носилках, он покидал поле в слезах.

«ПСЖ» проиграл со счетом 0:1, это второе поражение команды в пяти матчах.

«Лилль» и «Лион» делят первое место, набрав по 29 очков, «ПСЖ» с 28 баллами идет следом.

Чемпионат Франции Неймар: «Хочу играть с Месси. Мы должны сделать это в следующем году» 03/12/2020 В 08:34