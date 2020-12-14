Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о полученной им травме в матче с «Лионом» (0:1).
Неймар не смог покинуть поле сам, его унесли на носилках. Бразилец плакал после повреждения.
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Неймара вновь жестко травмировали. Его унесли с поля в слезах
«Это были слезы боли, отчаяния, страха, воспоминаний об операциях, костылях и других плохих воспоминаний.
Все могло быть хуже, но Бог избавил меня от чего-то серьезного. Буду поправляться и постараюсь вернуться как можно скорее», – написал Неймар в сторис инстаграма.
- Клуб выпустил заявление, в котором назвал результаты обследования «обнадеживающими».
- По информации журналиста RMC Sport Мохамеда Бухафси, бразилец пропустит от 10 до 15 дней.
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