Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш после поражения от «Ренна» (1:2) в 15-м туре чемпионата Франции наехал на журналиста издания La Provence. Португалец угрожал мужчине, который написал статью, в которой тот раскритиковал «Марсель» за неудачи в Лиге чемпионов. Все это происходило на пресс-конференции после игры.

«Спасибо. Продолжай так, я поймаю тебя. Если у меня будет возможность поймать тебя… Продолжай в том же духе», – цитирует монолог Виллаш-Боаша RMC Sport.

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Против такого поведения Андре выступил Союз спортивных жуналистов Франции (UJSF). «Мы решительно осуждаем позицию тренера. За восемь дней словесные упреки португальского тренера, не удовлетворенного статьей, приняли неприемлемый оборот. Стремясь, помимо прочего, бороться со всеми нападками на свободу информации, UJSF будет с особым вниманием следить за развитием ситуации».

«Марсель» выиграл один матч на групповом этапе ЛЧ, прервав серию из 13 поражений подряд в турнире.

Провансальцы заняли последнее место в группе и не вышли в евровесну.

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