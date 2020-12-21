Во время матча 16 тура между «Лорьяном» и «Ренном» произошел трагический инцидент – на одного из сотрудников стадиона рухнула световая матча. Мужчина скончался.

Оборудование арены подвело через 10 минут после окончания матча. Сотрудникам экстренных служб удалось извлечь пострадавшего из-под обломков еще через 40 минут. В больнице за жизнь мужчины боролись врачи, но он скончался он полученных травм. Погибшему было 38 лет, у него остались трое детей.

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«Это произошло на глазах у Далберта, игрока «Ренна», и он очень сильно шокирован. То, что произошло, действительно очень серьезно», – говорится в репортаже Telefoot, который цитирует The Sun.

«Ренн» выиграл у «Лорьяна» со счетом 3:0.

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