Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель отправлен в отставку.

Решение об увольнении 47-летнего коуча приняли в руководстве столичного клуба. По информации Sky Sport Deutschland, ответственность за отстранение Тухеля взял на себя лично спортивный директор «ПСЖ» Леонардо. Инсайдер The Guardian Фабрицио Романо сообщил, что менеджмент уже приступил к поискам нового главного тренера.

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«Если Тухеля действительно уволили, то раздевалка «ПСЖ» будет в шоке и в ярости. Томас – самый популярный тренер для основы «Парижа» со времен Карло Анчелотти, у него колоссальная внутренняя поддержка. Леонардо совершил самоубийственный шаг», – написали в Get French Football News.

29 декабря «ПСЖ» официально объявил об уходе тренера.

По сведениям инсайдера RMC Sport Мохамеда Буафси, самый вероятный кандидат на замену Томаса – бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Аргентинец неоднократно говорил о желании возглавить клуб, за который выступал с 2001 по 2003 гг.

Тухель пришел в «Сен-Жермен» летом 2018 года. В прошлом сезоне он впервые в истории привел парижский клуб в финал Лиги чемпионов и уступил мюнхенской «Баварии» – 0:1.

В последнем матче Тухеля «ПСЖ» победил «Страсбург» в чемпионате Франции со счетом 4:0. В Лиге 1 «Париж» идет на третьем месте и отстает от лидера, лионского «Олимпика», на одно очко.

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