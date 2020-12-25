Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подтвердил, что клуб отправил в отставку главного тренера Томаса Тухеля. В инстаграме француз опубликовал сообщение с благодарностью немецкому коучу.

«К сожалению, таков закон футбола, но никто не забудет ваш труд здесь. Вы вписали важную страницу в историю клуба. Благодарю вас, тренер», – написал Мбаппе, опубликовав фото с Тухелем.