Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подтвердил, что клуб отправил в отставку главного тренера Томаса Тухеля. В инстаграме француз опубликовал сообщение с благодарностью немецкому коучу.

«К сожалению, таков закон футбола, но никто не забудет ваш труд здесь. Вы вписали важную страницу в историю клуба. Благодарю вас, тренер», – написал Мбаппе, опубликовав фото с Тухелем.

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Ранее L'Equipe сообщил об увольнении Тухеля. Его сменит Маурисио Почеттино.

  • Немец возглавил «ПСЖ» в 2018 году.
  • Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, выиграли Кубок Лиги, Кубок и два Суперкубка страны.
  • В прошлом сезоне команда вышла в финал Лиги чемпионов, где уступила «Баварии».

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