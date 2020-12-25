Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подтвердил, что клуб отправил в отставку главного тренера Томаса Тухеля. В инстаграме француз опубликовал сообщение с благодарностью немецкому коучу.
«К сожалению, таков закон футбола, но никто не забудет ваш труд здесь. Вы вписали важную страницу в историю клуба. Благодарю вас, тренер», – написал Мбаппе, опубликовав фото с Тухелем.
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Конфликт с руководством и игроками? Почему «ПСЖ» уволил Тухеля
Ранее L'Equipe сообщил об увольнении Тухеля. Его сменит Маурисио Почеттино.
- Немец возглавил «ПСЖ» в 2018 году.
- Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, выиграли Кубок Лиги, Кубок и два Суперкубка страны.
- В прошлом сезоне команда вышла в финал Лиги чемпионов, где уступила «Баварии».
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«МЮ» и Тухель заинтересованы в сотрудничестве (Bild)