Из «ПСЖ» главному тренеру трудно вылететь в середине сезона. К зиме парижане практически обеспечивают себе первое место и думают о Лиге чемпионов, где каждый новый сезон интрига раскручивается поизящнее, чем в турецких сериалах. Но у Тухеля получилось. Сразу несколько авторитетных изданий сообщили, что немец уволен после крупной победы над «Страсбургом» (4:0) в чемпионате, хотя еще полгода назад он продлил контракт и вывел парижан в финал ЛЧ.

Что же случилось за несколько месяцев?

Чемпионат Франции Мбаппе публично попрощался с Тухелем, хотя Томаса еще не уволили 17 ЧАСОВ НАЗАД

Томас Тухель Фото: Getty Images

Проблемы в чемпионате, наезды на руководство

Тухель еще перед началом сезона предрекал сложное время. Пусть «ПСЖ» и прилично усилился (трансфер Икарди, аренды Данило и Флоренци), но отпустил пять человек свободными агентами. Среди них – Мёнье, Кавани и Тьяго Силва. В руководстве посчитали, что ветераны уже не помогут, но решение, видимо, не согласовали с тренером.

«С этого состава нельзя спрашивать, как с прошлогоднего», – заявил Тухель на одной из пресс-конференций. И, кажется, в этот момент начал заполнять заявление об уходе. Вероятно, Томасу действительно не хватало обоймы, учитывая сложный календарь. Но это уже никого не волновало. Хотя в ЛЧ и была пройдена группа с «МЮ» и «Лейпцигом», в чемпионате парижане только третьи после 17 туров.

Конечно, то самое заявление не мог не прокомментировать спортивный директор клуба Леонардо.

«Мы хотим работать с людьми, которые счастливы в «ПСЖ». Если вы решили остаться, то уважайте позицию клуба», – резко ответил экс-главный тренер «Милана» и «Интера».

Еще бразильцу явно не нравился подход Тухеля: немец не хотел налаживать отношения с руководством и постоянно повторял, что на первом месте для него команда. В структурах уровня «ПСЖ» так вести себя могут только очень титулованные тренеры. А два выигранных чемпионства вряд ли давали Томасу такое право.

Леонардо и Томас Тухель Фото: Getty Images

Был ли конфликт с игроками?

Get French Football News сообщает, что Томас пользовался большой популярностью в раздевалке. При нем команда много времени уделяла тактике, а игроки стабильно прогрессировали.

Но журналист Ромен Молина в твиттере выдвинул предположение, что одной из причин увольнения Тухеля стал именно конфликт с футболистами. Якобы после расистского скандала во встрече с «Башакшехиром» коуч попросил игроков вернуться на поле и продолжить матч. Это было встречено негативно, и команда выступила за уход немца.

Но вряд ли эту теорию стоит рассматривать серьезно, учитывая прощальную речь лидера «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который поблагодарил тренера за работу.

Теперь клуб, скорее всего, возглавит Маурисио Почеттино. Он вернется в Париж спустя 17 лет.

Чемпионат Англии «МЮ» и Тухель заинтересованы в сотрудничестве (Bild) 04/12/2020 В 21:44