Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек возглавил «Нант».

68-летний специалист подписал контракт до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Чемпионат Франции
«Двухэтажный автобус не сработал». Доменек застебал Раньери, но получил унизительный ответ
23/11/2017 В 20:18

Доменек не тренировал профессиональные команды больше десяти лет после ухода из сборной Франции летом 2010 года. Коуч возглавлял действующих чемпионов мира с 2004 по 2010 год и завоевал с командой серебро ЧМ-2006, после чего не вышел из группы на Евро-2008 и ЧМ-2010.

  • С 2016 по 2019 он возглавил сборную Бретани (одного из регионов Франции).
  • «Нант» после 17 туров идет на 16-м месте в таблице.

«Я видел Доменека. Он получал пособие на бирже»

Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport

ЧМ-2018
Доменек: «Непопадание Италии на чемпионат мира не станет трагедией»
08/11/2017 В 16:55
Чемпионат Франции
Доменек: «Эвра совершил самоубийство. Это похоже на окончание карьеры Зидана»
04/11/2017 В 08:43