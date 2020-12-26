Доменек не тренировал профессиональные команды больше десяти лет после ухода из сборной Франции летом 2010 года. Коуч возглавлял действующих чемпионов мира с 2004 по 2010 год и завоевал с командой серебро ЧМ-2006, после чего не вышел из группы на Евро-2008 и ЧМ-2010.