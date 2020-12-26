Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек возглавил «Нант».
68-летний специалист подписал контракт до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.
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Доменек не тренировал профессиональные команды больше десяти лет после ухода из сборной Франции летом 2010 года. Коуч возглавлял действующих чемпионов мира с 2004 по 2010 год и завоевал с командой серебро ЧМ-2006, после чего не вышел из группы на Евро-2008 и ЧМ-2010.
- С 2016 по 2019 он возглавил сборную Бретани (одного из регионов Франции).
- «Нант» после 17 туров идет на 16-м месте в таблице.
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