Нападающий «ПСЖ» Неймар устроил в Бразилии масштабную вечеринку на пять дней, пригласив 500 человек.

Праздник продлится вплоть до Нового года в доме 28-летнего футболиста в Рио. Неймар сделал звукоизоляцию, чтобы не беспокоить соседей, и организовал тусовку по примеру подземной дискотеки. Гости резвятся на танцполе, для них организованы бары и комната для видеоигр. Бразилец арендовал соседний дом и нанял музыкальную группу.

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Неймар ввел для посетителей запрет на использование мобильных телефонов, чтобы информация о вечеринке не просочилась в медиа, O Globo все-таки раскопал информацию – об этом сообщает AS. Известно также, что на мероприятии присутствует или будет присутствовать сестра Неймара Рафаэлла Сантос, чей день рождения в марте он старается не пропускать.

«ПСЖ» после 17 туров идет на третьем месте, набрав 36 очков.

По 37 баллов – у «Лиона» и «Лилля».

14 декабря Неймар получил травму.

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