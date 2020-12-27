Нападающий «ПСЖ» Неймар устроил в Бразилии масштабную вечеринку на пять дней, пригласив 500 человек.
Праздник продлится вплоть до Нового года в доме 28-летнего футболиста в Рио. Неймар сделал звукоизоляцию, чтобы не беспокоить соседей, и организовал тусовку по примеру подземной дискотеки. Гости резвятся на танцполе, для них организованы бары и комната для видеоигр. Бразилец арендовал соседний дом и нанял музыкальную группу.
Неймар ввел для посетителей запрет на использование мобильных телефонов, чтобы информация о вечеринке не просочилась в медиа, O Globo все-таки раскопал информацию – об этом сообщает AS. Известно также, что на мероприятии присутствует или будет присутствовать сестра Неймара Рафаэлла Сантос, чей день рождения в марте он старается не пропускать.
- «ПСЖ» после 17 туров идет на третьем месте, набрав 36 очков.
- По 37 баллов – у «Лиона» и «Лилля».
- 14 декабря Неймар получил травму.