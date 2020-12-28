Домашние Неймара напоминают классические реалити-шоу вроде «Семейство Кардашьян» или «Семейка Осборнов». Там знаменитые люди разыгрывали семейные драмы, плели интриги, вляпывались в истории, а затем комментировали все это на камеру. Единственное отличие этих шоу от семейки Неймара – они срежиссированы, а вот безумное окружение Нея – полная импровизация. Хотя его стоит запечатлеть на камеру.

Папа: бизнесмен-неудачник, любитель оргий, заработал 100 мультов на переходах сына

Чемпионат Франции Отец Неймара: «ПСЖ» за год знал, что Ней приедет на мероприятие своего фонда. Он вернется 15 июля» 09/07/2019 В 07:48

Неймар-старший – человек с тяжелой судьбой. Он всегда мечтал быть футболистом, но к тридцатнику добрался только до четвертого дивизиона Бразилии. Когда ему было 28 лет, Бразилию сотряс мощный кризис с инфляцией и Неймар-старший потерял все накопления. У мужчины остались только гнилой Opel с беременной женой на заднем сиденье.

Еще через три года неудачливый футболист разбился на этом же автомобиле и едва не погиб. Когда бразилец выписался из больницы, спортивная карьера уже осталась лишь воспоминанием. Он переключился на ювелирку – и здесь заработал одни долги. Казалось, что света в конце тоннеля уже не будет, но тут любимый сын получил статус самого перспективного футболиста мира и благословение Пеле.

Неймар с отцом Фото: Eurosport

Неймар-старший понял, что его сын – проход в вип-ложу жизни, бросил бизнес и увез семью в Сан-Паулу, чтобы мальчик мог играть за «Сантос». С детских лет папка был агентом гениального отпрыска и решал за него все вопросы. В 2013-м именно Неймар да Силва Сантос закатил невероятную эпопею с трансфером в «Барселону»: вынудил клуб пойти на аферу ради покупки сына.

Тогда каталонцы объявили, что заплатили за бразильца 57 млн евро. Позже из-за запроса некоего сосьос (фаната-владельца акций клуба) вскрылось, что за самого Нея-младшего каталонцы перевели «Сантосу» всего 17 млн евро, а еще 80 улетели на странные опции вроде двух товарищеских матчей за 9 миллионов и праве выкупа трех ноунеймов за 7,9 млн.

И самое главное: 40 миллионов евро упали на счет Неймара-старшего. 10 лимонов отцу игрока заплатили за эксклюзивное право на переговоры с сыном, а еще 30 – за успешные переговоры. Оставшиеся 23 млн ушли сыну с папкой в качестве подъемных. Позднее Неймар-старший рассказал, что у «Реала» не хватило денег на сына – оказалось, что он выбирал новый клуб по принципу «кто даст больше комиссионных».

Неймар с отцом Фото: Eurosport

Этого тоже оказалось мало. «В те 90 млн, которые стоила «Барселоне» сделка с Неймаром, вошла оргия для его отца в лондонском отеле на Пикадилли. Отец Неймара – лгун, который думает только о деньгах. Я раз 200 платил за его кофе!» – жаловался президент «Сантоса» Луис Рибейро.

На трансфере в «ПСЖ» Неймар-старший заработал еще 36 млн комиссии. Более того, наглый делец втянул сына в суды против «Барсы»: они требовали с каталонцев еще 43,6 млн евро в качестве подписного бонуса за продленный контракт перед побегом в «ПСЖ». В июне суд выиграла «Барса» и Неймар попал на 6,7 млн штрафа в пользу бывшей команды. Хотя это не проблема: в Париже бразилец зарабатывает 36,8 млн евро за сезон.

Сестра: смастерила скейт из фанеры, изменила фамилию в честь Бекхэма, ругается с фанатами «ПСЖ»

Рафаэлла Бекран младше брата на четыре года: к моменту ее рождения Ней уже много времени проводил с мячом и превосходил отца. Когда дети подросли, тренировки окончательно захватили жизнь Неймара и младшая сестренка скучала дома одна. Лавина денег еще не накрыла семью, поэтому девочка развлекалась как могла. Рафаэлла сама сделала скейтборд из фанеры и колес от продуктовых тележек. По словам Неймара-старшего, этот скейт стал причиной многих синяков и разодранных коленей, но ни разу не сломался.

В детстве у брата с сестрой была одинаковая фамилия – да Силва Сантос. В 18 лет Рафаэлла сменила ее на Бекран. Все из-за любви к Дэвиду Бекхэму – девушка хотела, чтобы фамилия кумира была созвучной с ее. Этим связь Рафаэллы с футболом не исчерпывается.

К 24 годам девушка успела завести романы с тремя молодыми тащерами Бразилии: Лукиньяшем Криспимом, Лукасом Лимой и даже другом брата Габриэлем Барбосой – тем самым Габиголом. Затем девушка переключилась на Европу и встречалась с Андре Силвой, пока тот тлел в «Милане».

Несмотря на то, что Неймар провел все детство на тренировках, его с Рафаэллой связывают очень близкие родственные отношения. Поездки Нея на день рождения сестры уже стали мемом: каждый год 11 марта, начиная с 2015-го, нападающий уезжал на праздник в Бразилию под разными предлогами. Первые два раза в «Барселоне» он получал дисквалификации за перебор карточек, а затем уже пришли травмы. Шутки на этот счет плотно прицепились к бразильцу – не сдержался даже Серхио Рамос: «Мне нравится играть с лучшими, и Неймар – один из них. Единственное, о чем придется договориться – день рождения его сестры».

Последнее, чем отличилась красотка – скандал с фанатами «ПСЖ». В 2019-м болельщики «Парижа» вывесили баннер «Неймар, проваливай». На это Рафаэлла разразилась гневом в твиттере. «Что за отвратительные люди, у которых нет ни капли уважения! И вы еще хотите, чтобы мой брат остался в вашей команде! Вы ничего не выиграете без него. Ублюдки», – посулила девушка. Потом, правда, удалила твит.

В жизни Рафаэлла Бекран работает в модельном бизнесе и в благотворительном фонде брата «Институт Неймара», который помогает беднякам из родного района футболиста.

Мама: подозревалась в сокрытии доходов Неймара, встречается с геем-киберспортсменом на 30 лет младше – они даже дерутся

Надин да Силва Сантос до последнего времени почти не шумела в медиа. Она разошлась с Неймаром-старшим в 2008-м еще до восхождения сына на футбольный трон, но сын отдал маме 50% своих имиджевых прав: женщина зарабатывает на любой рекламе с Неймаром.

Когда талант угодил в испанский суд по делу о трансфере в «Барсу», его матушка тоже попала под подозрение как участница сделки. Надин вызвали в суд Мадрида для дачи показаний – женщина не рассказала ничего нового. Мама просто подписывала все бумажки, которые ей подсовывал Неймар-старший, не читая содержимое.

Когда сын угодил в скандал с изнасилованием в 2019-м, Надин написала пост в его поддержку. То же самое она сделала, когда фанаты «ПСЖ» начали кампанию против бразильца. «Переход в «ПСЖ» уже был риском. Сейчас мне не нравится то, как к сыну относятся болельщики. Они его освистывают, хотя он пришел помогать команде. Раз такое происходит, нужно уйти», – написала Надин.

Неймар с мамой Фото: Instagram

Самое интересное в медийной карьере мамы Неймара – отношения с киберспортсменом, который на 30 лет младше ее и на шесть лет – сына.

52-летняя Надин Гонсалвес закрутила роман с моделью, тиктокером и киберспортменом Тьяго Рамосом (22 года). Начиналось все хорошо: медиа писали, что Рамос – давний друг Неймара. Сам футболист желал матери счастья на общей фотке с любовником. И даже Неймар-старший отсыпал горсть эмодзи под постом бывшей в компании молодого бойфренда.

Но затем The Sun выяснила, что Тьяго Рамос – то ли гей, то ли бисексуал, который встречался в основном с мужчинами: стендапером Карлиньосом Майей, пиарщиком Иринальдо Оливерой, бизнесменом Эдуардо Перейрой, а также бывшим поваром Неймара Мауро.

«Я шокирован новостями о его отношениях с мамой Неймара, мой телефон постоянно звонил. Мне присылали фото, где он обнимается с ней. Я всегда знал, что он смотрит, в том числе, и на женщин, но никогда не видел его с ними. Я потрясен», – переживал бывший парень Рамоса Иринальдо Оливер.

Летом 2020-го любовника Надин привезли в больницу с порезами на руках – Тьяго наложили 12 швов. Полицейские были уверены, что это был случай домашнего насилия – соседи рассказали, что слышали звуки драк и борьбы. Но пара объявила инцидент несчастным случаем, и дело замяли.

Чуть позже стало известно, что Рамос порезался, потому что кулаками разбил окна на балконе. Это обсуждал сам Неймар с друзьями – слитую аудиозапись беседы опубликовали в Сorreio24horas. Во время беседы Неймар называл парня мамы педиком, а его друзья предлагали отомстить киберспортсмену: один говорил, что убил бы Тьяго, если бы тот встречался с его мамой, а второй просто предложил воткнуть в его задницу швабру.

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