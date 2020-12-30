«ПСЖ» опубликовал видео, в котором Анхель ди Мария составил идеальную команду всех времен. Аргентинец вспомнил футболистов, выступавших за «Париж», но забыл очень крутых ребят. Например, Златана Ибрагимовича, Неймара и Килиана Мбаппе. Нет даже Сергея Семака.