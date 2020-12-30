«ПСЖ» опубликовал видео, в котором Анхель ди Мария составил идеальную команду всех времен. Аргентинец вспомнил футболистов, выступавших за «Париж», но забыл очень крутых ребят. Например, Златана Ибрагимовича, Неймара и Килиана Мбаппе. Нет даже Сергея Семака.
Вот состав команды Анхеля: Сальваторе Сиригу, Максвелл, Давид Луис, Маурисио Почеттино, Дани Алвес, Нене, Тьяго Мотта, Ди Мария, Роналдиньо, Педру Паулета, Карлос Бьянки.
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- Ди Мария играет за «ПСЖ» с 2015 года. Его контракт рассчитан до конца сезона.
- В чемпионате Франции-2020/21 32-летний аргентинец провел 12 матчей и забил 2 мяча.
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