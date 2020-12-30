Раймон Доменек впервые с 2010 года нашел неплохую работу и получил должность в «Нанте». И это шокировало фанатов клуба: они недовольны назначением всеми забытого коуча и работой боссов.

Болельщики потребовали отставки руководства и включили во время тренировки команды клоунскую музыку, намекая на цирк, происходящий в клубе. Эту мелодию знают все.

Чемпионат Франции Доменек вернулся в большой футбол спустя 10 лет. Он возглавил «Нант» 26/12/2020 В 22:48

Доменек не тренировал профессиональные команды больше 10 лет. С 2016-го по 2019-й он возглавил сборную Бретани (одного из регионов Франции). Здесь можно прочитать больше про странности и страдания Доменека.

«Нант» занимает 16-е место в чемпионате Франции.

С 2017 года у «канареек» сменилось уже пять тренеров: Сержиу Консейсау, Клаудио Раньери, Мигел Кардозу, Вахид Халилходжич и Кристиан Гуркюфф.

Чемпионат Франции «Двухэтажный автобус не сработал». Доменек застебал Раньери, но получил унизительный ответ 23/11/2017 В 20:18