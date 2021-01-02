«Пари Сен-Жермен» официально объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды.
48-летний специалист подписал контракт до июня 2022 года с опцией продления сотрудничества еще на один сезон.
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«Для меня большая честь и счастье стать новым тренером «ПСЖ». Благодарю клуб за оказанное мне доверие. Этот клуб всегда занимал особое место в моем сердце. У меня остались замечательны воспоминания о нем и особенно об уникальной атмосфере на «Парк де Пренс», – заявил Маурисио, который провел за парижан два с половиной сезона в качестве футболиста (2001-03).
- Прежним местом работы Маурисио был «Тоттенхэм» (2014-19). Весной 2019-го аргентинец вывел «шпор» в первый в истории финал Лиги чемпионов.
- Прежний тренер «ПСЖ» Томас Тухель также впервые довел парижан до финала Лиги чемпионов-2019/20.
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