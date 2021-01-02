«Для меня большая честь и счастье стать новым тренером «ПСЖ». Благодарю клуб за оказанное мне доверие. Этот клуб всегда занимал особое место в моем сердце. У меня остались замечательны воспоминания о нем и особенно об уникальной атмосфере на «Парк де Пренс», – заявил Маурисио, который провел за парижан два с половиной сезона в качестве футболиста (2001-03).