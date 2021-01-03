Жольт Лев, помощник бывшего главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля, рассказал об эмоциях после увольнения из клуба

– Мы были шокированы увольнением, когда 23 декабря, после победы над «Страсбуром» со счетом 4:0, спортивный директор Леонардо собрал нас и сказал, что клуб больше не рассчитывает на Томаса.

Чемпионат Франции Маурисио Почеттино возглавил «ПСЖ» ДЕНЬ НАЗАД

После значительных трудностей 2020 года, после достижения исторического успеха, после выхода из группы Лиги чемпионов, в самом разгаре чемпионата Франции принято решение, которое тяжело понять.

При этом отпечаток на наши выступления наложили бесконечные травмы по ходу сезона и борьба с коронавирусом. То, как мы завершили этот год – это профессиональный успех. Мы действительно превзошли ожидания, – сказал Лев в интервью Nemziti Sportnak.

«ПСЖ» объявил об уходе Тухеля 29 декабря. Под его руководством парижане выиграли два чемпионских титула, Кубок Франции, Кубок лиги. В августе «ПСЖ» играл в финале Лиги чемпионов.

Томаса сменил бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Чемпионат Франции 🔥 «ПСЖ» официально уволил Тухеля 29/12/2020 В 11:18