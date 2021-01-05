У капитана мадридского «Реала» появился еще один вариант продолжения карьеры на случай, если он не продлит контракт с нынешним клубом.

По данным журналиста El Chiringuito TV Хосе Педрероля, 34-летний Рамос уведомил президента «Реала» Флорентино Переса о желании перейти в «ПСЖ». Испанцу известно, что руководство парижан планирует выстроить топ-клуб вокруг него и Лионеля Месси, который перейдет в «ПСЖ» из «Барселоны».