«Работа в «ПСЖ» – это часть моей мечты. Вернусь ли я однажды в Париж? Почему бы и нет», – заявил Маурисио Почеттино весной 2016-го. На тот момент контракт коуча с «Тоттенхэмом» истекал только через три года, но это не мешало ему открыто намекать на камбэк в столицу Франции.

Первый приход Маурисио в «ПСЖ» случился 20 лет назад, когда команду тренировал Луис Фернандес. Чемпион Европы-1984, помешанный на коротких передачах, владении и прессинге, высмотрел Почеттино еще во время работы в «Атлетике». Поч шесть лет дежурил в центре обороны «Эспаньола» и разгонял атаки без длинных забросов. К тому же аргентинец уверенно исполнял классические обязанности центрдефа – идеальный кандидат для концептуального Фернандеса.

Чемпионат Франции Маурисио Почеттино возглавил «ПСЖ» 02/01/2021 В 17:15

28-летний футболист забил на адаптацию и другие типичные отговорки новичков. Вместо этого Маурисио сходу объяснил одноклубникам, кто здесь теперь папочка. «Если честно, мы ничего не слышали про Почеттино, но с первой встречи признали в нем лидера. Парень стоял в раздевалке как начальник. Он пришел раньше всех и даже поцеловал секретаршу, которую толком никто не знал», – Эдуар Сиссе был в шоке от нового одноклубника.

Маурисио Почеттино в «ПСЖ» Фото: Imago

Эффектности такому появлению добавил и внешний вид защитника. Длинноволосый крепыш легко бы прошел кастинг в Backstreet Boys, но на первых же тренировках показал, как привык работать: смело вступал в борьбу и не убирал ноги. При этом Маурисио шел со всеми на контакт и общался с командой через врача Алена Симона, который поначалу выступал в роли переводчика. Как только Почеттино освоил французский, тренерский штаб начал его избегать. Футболист высказывал мнение о тактике и составе, впаривал идеи Марсело Бьелсы, с которым начинал в «Ньюэллс Олд Бойз», и расспрашивал о нюансах тренировочного процесса.

В команде быстро поняли, что Почеттино – больше, чем просто центральный защитник. «Маурисио хотел быть в курсе всего, что происходило на поле, в клубе и за пределами стадиона. Он был выдающимся профессионалом, и множество знаков указывало на то, что его ждет карьера тренера», – уверяет бывший защитник «ПСЖ» Джимми Алджерино.

Внимание к деталям и уважение коллектива вызвало доверие главного тренера. «В группе всегда важно увидеть лидера, который будет хорош не только в техническом плане, но и сможет объединять людей», – Фернандес нашел такой экземпляр в лице Почеттино. Маурисио забил в первом же матче на «Парк де Пренс», а через четыре месяца получил капитанскую повязку.

«Когда Маурисио стал капитаном, ни у кого не возникло вопросов. Он всегда был очень активен, проявлял лидерские качества. При этом Почеттино организовывал оборонительный и наступательный процесс на поле. Его увлекали позиционные и тактические аспекты – он играл как тренер», – вспоминает экс-одноклубник Угу Леал.

Сезон-2001/02 выдался наиболее успешным для аргентинца в Париже. Маурисио прекрасно взаимодействовал в защите с молодым Габриэлем Хайнце и старым другом по «Эспаньолу» Кристобалем. Парижане пропустили в Лиге 1 всего 24 мяча – лучший показатель в чемпионате. Это позволило финишировать на четвертой строчке, что казалось вполне хорошим результатом после 11 места в предыдущем сезоне.

Благодаря прочному положению в «ПСЖ» Поч исполнил мечту – поехал на чемпионат мира-2002. Там же случился самый неприятный момент в его карьере: Маурисио сфолил на Майкле Оуэне в матче против сборной Англии и привез пенальти. «Мы прошли квалификацию почти безупречно и ехали на турнир кандидатами на победу, но выбыли на групповом этапе. После этого я закрылся в доме и не выходил 10 дней».

Маурисио Почеттино и Габриэль Хайнце Фото: Imago

Когда пришло время возвращаться в Париж, Поч собрался с мыслями и включил режим профи – команда нуждалась в капитане. Чтобы осознать влияние Маурисио на раздевалку, достаточно проникнуть в воспоминания Микеля Артеты: «Почеттино заботился обо мне и был как отец. Он научил меня ценностям и качествам профессионального футболиста, объяснил, как правильно за собой следить. Я всегда буду благодарен ему за это».

Маурисио с удовольствием помогал игрокам, которые хотели развития, и не учил тех, кому прекрасно жилось и без советов. Роналдиньо мог появиться на базе за день до игры, часто филонил Николя Анелька, но этим парням Поч никогда не капал на мозги. «Он кричал не сразу, ждал нескольких ошибок. Маурисио знал, кому подсказать. Но были те, с кем он ничего не мог поделать. На них он не тратил время зря», – признался Сиссе.

Спустя 20 лет такое уже не прокатит. При необходимости Почеттино поставит на место и Неймара, и Мбаппе. Маурисио уже успел донести этот посыл: «В этом клубе всегда стремились к совершенству. Игроки должны доказать, что достойны этой футболки». Бывший вратарь парижан Жером Алонсо в восторге от назначения: «Конечно, мы играли в другом «ПСЖ». Тогда мы мало выиграли, у нас было много проблем, но я помню Маурисио как хорошего человека и отличного профи. Для меня это определенная идея «ПСЖ», которая немного утеряна».

В Париж возвращается бывший капитан, который созрел для тренерской работы еще 20 лет назад. Фигура Маурисио может вернуть «ПСЖ» к тем ламповым временам, когда клуб не считали арабским денежным мешком. Главное, чтобы результаты не откатились к тем же показателям. Джей-Джей Окоча исполнял не хуже Неймара, но на рубеже веков «ПСЖ» выиграл только Кубок Интертото. Почеттино вообще упустил Кубок Франции в последнем матче за клуб. Но теперь Маурисио в состоянии все наладить: вернуть клубу аутентичность и привести к большим победам.

Чемпионат Франции Капитан Джей. Первый суперстар «ПСЖ», который играл не хуже Неймара 30/09/2017 В 08:00