Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вышел на поле на 64-й минуте матча чемпионата Франции против «Лорьяна» – и забил первым же касанием спустя 10 секунд.

Александр получил мяч на краю штрафной и пробил в дальний угол – мяч облетел скопление игроков и вонзился в сетку.

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  • Последний матч Головин провел 30 августа против «Метца» – в той игре он получил повреждение.
  • «Монако» обыгрывает «Лорьян» со счетом 4:2.

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