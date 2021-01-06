Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вышел на поле на 64-й минуте матча чемпионата Франции против «Лорьяна» – и забил первым же касанием спустя 10 секунд.
Александр получил мяч на краю штрафной и пробил в дальний угол – мяч облетел скопление игроков и вонзился в сетку.
Чемпионат Франции
На сотрудника стадиона «Лорьяна» упала световая мачта. Мужчина погиб
- Последний матч Головин провел 30 августа против «Метца» – в той игре он получил повреждение.
- «Монако» обыгрывает «Лорьян» со счетом 4:2.
Чемпионат Франции
Главный тренер «Монако» рассказал, когда Головин вернется на поле
Чемпионат Англии
Фабрегас: «Разочаровался в Гвардиоле. А Моуринью считаю другом»