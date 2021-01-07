В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Монако» разгромил «Лорьян» со счетом 5:2. Одним из авторов голов монегасков стал российский полузащитник Александр Головин.

Игрок сборной России вышел на замену на 64-й минуте и отличился спустя всего 10 секунд, сделав счет 2:1 в пользу своей команды.

Это самый быстрый гол в чемпионате Франции за авторством игрока, вошедшего в игру со скамейки, с 20 октября 2007 года. Тогда отличился нападающий «Осера» Иренеуш Елень – он забил также в матче против «Лорьяна».