В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Монако» разгромил «Лорьян» со счетом 5:2. Одним из авторов голов монегасков стал российский полузащитник Александр Головин.
Игрок сборной России вышел на замену на 64-й минуте и отличился спустя всего 10 секунд, сделав счет 2:1 в пользу своей команды.
Чемпионат Франции
Главный тренер «Монако» рассказал, когда Головин вернется на поле
Это самый быстрый гол в чемпионате Франции за авторством игрока, вошедшего в игру со скамейки, с 20 октября 2007 года. Тогда отличился нападающий «Осера» Иренеуш Елень – он забил также в матче против «Лорьяна».
- Головин сыграл первый матч за «Монако» с августа.
- Саша восстанавливался после травмы подколенного сухожилия.
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