Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Дело будет рассмотрено в Уголовном суде Версаля в марте.
Следствие считает, что Бензема в 2015 году действовал как посредник, склоняя Матье к тому, чтобы он заплатил шантажистам, пишет Le Parisien.
Из-за ситуации с шантажом оба игрока были отстранены от сборной Франции на Евро-2016. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный ЧМ-2018. Он считает себя невиновным.
Начиная с 2015 года, Карим несколько раз оспаривал дело в апелляционных инстанциях, но теперь все серьезно. В декабре Карим потерпел фиаско в Кассационном суде – высшей судебной инстанции Франции. После этого против него и еще пяти фигурантов шантажа было открыто уголовное дело.
- Если вину Карима в шантаже докажут, то ему будет грозить лишение свободы сроком до 5 лет и штраф в размере 75 тысяч евро.
- Контракт Бензема с «Реалом» действует до лета 2022 года.