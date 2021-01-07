Александр Головин идеально вернулся после травмы. Полузащитник не играл с августа 2020-го, но через 10 секунд после камбэка забил «Лорьяну».
Когда команда возвращалась домой, у Головина взяли интервью. Но вместо микрофона использовали банан – Александра это не смутило.
Чемпионат Франции
Головин – автор самого быстрого гола в Лиге 1 за последние 13 лет
«Мне не важно, что я так быстро забил. Для меня важно выиграть матч. Надо побеждать, побеждать и побеждать в каждом матче. Лига чемпионов», – сказал Головин.
А пресс-служба монегасков вот так описала видео: «Обычно он всегда злится, но теперь он доволен!»
- Головин не играл с августа из-за травмы бедра.
- В чемпионате Франции-2019/2020, который был прерван из-за пандемии, 24-летний футболист оформил 3+4 в 25 матчах.
Чемпионат Франции
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