Александр Головин идеально вернулся после травмы. Полузащитник не играл с августа 2020-го, но через 10 секунд после камбэка забил «Лорьяну».

Когда команда возвращалась домой, у Головина взяли интервью. Но вместо микрофона использовали банан – Александра это не смутило.

Чемпионат Франции Головин – автор самого быстрого гола в Лиге 1 за последние 13 лет 6 ЧАСОВ НАЗАД

«Мне не важно, что я так быстро забил. Для меня важно выиграть матч. Надо побеждать, побеждать и побеждать в каждом матче. Лига чемпионов», – сказал Головин.

А пресс-служба монегасков вот так описала видео: «Обычно он всегда злится, но теперь он доволен!»

Головин не играл с августа из-за травмы бедра.

В чемпионате Франции-2019/2020, который был прерван из-за пандемии, 24-летний футболист оформил 3+4 в 25 матчах.

Чемпионат Франции Главный тренер «Монако» рассказал, когда Головин вернется на поле 04/12/2020 В 19:42