Возглавивший «ПСЖ» Маурисио Почеттино назвал главную трансферную цель у руля нового клуба.

Футбольный агент Бруно Сатин сообщил в комментарии для Canal+, что аргентинский коуч присматривается к кандидатуре 32-летнего Серхио Агуэро – нападающего «Манчестер Сити». Это трансферный приоритет клуба. Инсайд цитирует Express.

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  • Почеттино официально возглавил «ПСЖ» 2 января после неожиданной отставки Томаса Тухеля.
  • Агуэро выступает за «Сити» с 2011 года, его контракт истекает летом 2021-го.

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