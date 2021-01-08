Футбольный агент Бруно Сатин сообщил в комментарии для Canal+, что аргентинский коуч присматривается к кандидатуре 32-летнего Серхио Агуэро – нападающего «Манчестер Сити». Это трансферный приоритет клуба. Инсайд цитирует Express.