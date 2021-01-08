Возглавивший «ПСЖ» Маурисио Почеттино назвал главную трансферную цель у руля нового клуба.
Футбольный агент Бруно Сатин сообщил в комментарии для Canal+, что аргентинский коуч присматривается к кандидатуре 32-летнего Серхио Агуэро – нападающего «Манчестер Сити». Это трансферный приоритет клуба. Инсайд цитирует Express.
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- Почеттино официально возглавил «ПСЖ» 2 января после неожиданной отставки Томаса Тухеля.
- Агуэро выступает за «Сити» с 2011 года, его контракт истекает летом 2021-го.
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