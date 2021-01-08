Главный тренер «Нанта» Раймон Доменек рассказал о трансферных планах клуба.

«Хотел бы подписать Марадону, но он умер. Что есть, то есть. Я очень ограничен во время зимнего трансферного окна», – сказал Доменек Get French Football News.

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Назначение Раймона возмутило фанатов «Нанта», которые устроили странную акцию на его первой тренировке.

Доменек не тренировал профессиональные команды больше 10 лет. С 2016-го по 2019-й он возглавил сборную Бретани (одного из регионов Франции). Здесь можно прочитать больше про странности и страдания Доменека.

С 2017 года у «Нанта» сменилось уже пять тренеров: Сержиу Консейсау, Клаудио Раньери, Мигел Кардозу, Вахид Халилходжич и Кристиан Гуркюфф.

«Канарейки» занимают 17-ю строчку в чемпионате Франции.

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