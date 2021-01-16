Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был близок к очередному забитому за монегасков мячу. В матче 20-го тура Лиги 1 против «Монпелье» Головин появился на замену на 70-й минуте, а спустя 120 секунд должен был сделать счет 4:2.
В быстром отрыве полузащитник получил передачу от Виссама Бен Йеддера, обыграл вратаря и покатил мяч в пустые ворота, но эпизод испортил Жордан Ферри – француз выбил мяч практически с линии, ударился о штангу и получил травму.
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- После выхода Головина счет остался неизменным – «Монако» победил 3:2 и занимает четвертое место в Лиге 1.
- Александру не удалось повторить достижение Алексея Миранчука, который днем ранее забил за «Аталанту» в матче Кубка Италии в ворота «Кальяри».
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