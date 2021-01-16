Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был близок к очередному забитому за монегасков мячу. В матче 20-го тура Лиги 1 против «Монпелье» Головин появился на замену на 70-й минуте, а спустя 120 секунд должен был сделать счет 4:2.