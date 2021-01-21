Дэвид Хендерсон предстал перед Королевским судом Кардиффа в октябре. 66-летний мужчина организовывал рейс из Нанта в Кардифф и отрицал угрозу безопасности самолета, который в итоге разбился в Ла-Манше около острова Гернси и унес жизни Салы и пилота Дэвида Ибботсона.

«Прошло два года после смерти Эмилиано, и мы до сих пор не знаем точно, как и почему он умер. Расследование – единственный способ установить всю правду. Я очень надеюсь, что сразу после суда над Дэвидом Хендерсоном будет назначена дата начала расследования, чтобы семье Эмилиано не пришлось пережить еще одну мрачную годовщину без ответов», – приводит слова Мачовера The Sun.