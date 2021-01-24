Российский полузащитник «Монако» Александр Головин уверенно возвращается на поле после травмы – футболист отдал две голевые передачи в матче чемпионата Франции против «Марселя».

24-летний Головин вышел на поле после перерыва. Первый ассист он оформил на 47-й минуте с углового – мяч забил защитник Гильермо Марипан.

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Навес с углового на 75-й минуте точно замкнул полузащитник Орельен Тчуамени.

«Головин шаг за шагом набирает форму после травмы и сыграл сегодня 45 минут. Конечно, я очень доволен его игрой», – оценил скиллы Александра главный тренер «Монако» Нико Ковач.

  • Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Монако».
  • 7 января Головин вернулся на поле после травмы впервые за четыре месяца. Он забил через 10 секунд.

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