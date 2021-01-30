Нападающий «ПСЖ» Анхель ди Мария прокомментировал слухи о переходе капитана «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.
«Всегда мечтал сыграть с Месси в одном клубе. Играть вместе за сборную Аргентины – это слишком мало. Я всегда мечтал играть с ним, каждый день видеть его рядом с собой. Одно время у меня были шансы перейти в «Барселону», но не случилось. Так что я был бы очень счастлив.
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У меня была возможность поиграть с Криштиану Роналду, Неймарм, Килианом Мбаппе. И с Лео. Я мог бы с радостью уйти на пенсию. Жена сказала: «Если приедет Лео, то ты можешь, по крайней мере, остаться поваром». Но я бы не мог просить большего от футбольной жизни», – цитирует 32-летнего Ди Марию Barca Blaugrane.
- Месси планировал уйти из «Барселоны» в межсезонье-2020, но решил доработать контракт, который действует до конца сезона-2020/21.
- Основными претендентами на Лео были «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
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