«Всегда мечтал сыграть с Месси в одном клубе. Играть вместе за сборную Аргентины – это слишком мало. Я всегда мечтал играть с ним, каждый день видеть его рядом с собой. Одно время у меня были шансы перейти в «Барселону», но не случилось. Так что я был бы очень счастлив.