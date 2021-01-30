Фанаты «Марселя» устроили беспорядки из-за неудач клуба в последних 4 матчах. Болельщики поджигали деревья и попытались влезть на территорию тренировочной базы.
С утра фанаты начали ходить по городу с баннерами, выражая недовольство командой и руководством. Позже около 200 болельщиков попытались прорваться на тренировочную площадку. Они также подожгли деревья и взрывали петарды. Таким образом фанаты «Марселя» выразили протест против плохой игры команды и скорого ухода главного тренера Андре Виллаш-Боаша, которому не предложили новый контракт, сообщает RMC.
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- «Марсель» проиграл 4 матча подряд. Команда уступила «Монако», «Лансу», «Ниму» и «ПСЖ» в Суперкубке.
- 30 января команда Виллаш-Боаша дома сыграет с «Ренном».
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