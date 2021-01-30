С утра фанаты начали ходить по городу с баннерами, выражая недовольство командой и руководством. Позже около 200 болельщиков попытались прорваться на тренировочную площадку. Они также подожгли деревья и взрывали петарды. Таким образом фанаты «Марселя» выразили протест против плохой игры команды и скорого ухода главного тренера Андре Виллаш-Боаша, которому не предложили новый контракт, сообщает RMC.