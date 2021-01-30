Болельщики «Марселя» устроили погром на базе команды в преддверии матча с «Ренном». Руководство клуба осудило действия фанатов, а игра 22-го тура перенесена на неопределенный срок.

«Несколько сотен человек из числа ультрас ворвались на территорию учебного центра. Несмотря на вмешательство полиции, неоправданная вспышка насилия поставила под угрозу жизнь присутствующих. Были совершены кражи, повреждены автомобили. Пять деревьев были сожжены с единственной целью – уничтожение. Ущерб, нанесенный внутренней части зданий, оценивается в несколько сотен тысяч евро», – гласит сообщение на сайте «Марселя».

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Также известно, что из-за фанатов пострадал защитник Альваро Гонсалес, в которого попал один из файеров. «Этот город замечательный, мы все любим этот клуб, но то, что мы испытали сегодня, никогда не должно повториться», – приводит слова Гонсалеса L`Equipe.

Сначала полиция действовала мягко по отношению к бесчинствующим фанатам, а Андре Виллаш-Боаш и игроки лично пытались их успокоить. Беспорядки утихли только когда команда покинула базу.

«Марсель» проиграл 4 матча подряд. Команда уступила «Монако», «Лансу», «Ниму» и «ПСЖ» в Суперкубке.

Команда опустилась на седьмое место в Лиге 1.

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