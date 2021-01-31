Этим летом «ПСЖ» предстоит решить две важнейшие задачи – удержать Неймара и Килиана Мбаппе.

Николо Скира в твиттере сообщил, что первую часть руководство парижан уже выполнило. Инсайдер заявил, что Неймар и «Париж» находятся в продвинутой фазе переговоров, о новом долгосрочном соглашении должны объявить в ближайшие недели.

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Ранее спортивный директор парижан Леонардо заявил, что не будет насильно удерживать Мбаппе и Неймара. Но, кажется, бразилец сам решил остаться.

В 2017 году «ПСЖ» приобрел Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро.

На счету бразильца 11 голов и 5 ассистов в 15 матчах сезона.

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