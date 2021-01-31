Во Франции шок – «ПСЖ» вдруг потерпел поражение в чемпионате. В матче 22-го тура Лиги 1 сильнее парижского гранда оказался «Лорьян» – 3:2.

Единственным приятным моментом для болельщиков «ПСЖ» оказался скилл Неймара. Бразилец вновь поиздевался над соперником и исполнил пенальти, не глядя на ворота. Конечно же, забил.

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А вот фото-вариант.

Неймар забил и другой мяч парижан – тоже с пенальти. Всего 28-летний бразилец закинул 6 мячей (3 – с точки) в 10 матчах чемпионата Франции-2020/21.

Это поражение стало первым для Маурисио Почеттино в «ПСЖ», хотя его команда вела 2:1 к 80-й минуте.

Парижане вдруг упали на третье место: чемпиона обогнали «Лилль» (на 3 очка) и «Лион» (на 1).

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