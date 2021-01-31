В матче 22-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» вдруг уступил «Лорьяну» – 2:3. Дублем в составе чемпиона отметился Неймар, который вдруг выдал хорошие для болельщиков новости.

Ранее сообщалось о проблемах «ПСЖ» с контрактом бразильца. Но форвард готов продлить соглашение, которое истекает летом 2022 года.

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«Сейчас я счастлив, по-настоящему счастлив. Многое изменилось. Не могу точно объяснить, что именно, но я адаптировался, стал спокойнее, счастливее.

Хочу остаться в «ПСЖ». Хочу, чтобы Килиан Мбаппе тоже остался. Мы хотим, чтобы «ПСЖ» стал великой командой», – цитирует Неймара Get French Football News.

28-летний бразилец закинул 6 мячей (3 – с точки) в 10 матчах чемпионата Франции-2020/21.

Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017-м – «Барселона» получила за него рекордные 222 млн евро.

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