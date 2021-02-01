Маурисио Почеттино – человек чести. Раньше из-за соперничества «Эспаньола» и «Барселоны» он отказался от возможности работать с «блауграной». Теперь навсегда вычеркнул из потенциального списка «Марсель» – непримиримого соперника «ПСЖ» во Франции.

«Я действительно сказал, что не смогу возглавить «Барселону». Я искренне люблю «Эспаньол». Я провел там 12 лет как игрок и пять – как тренер. 17 лет мой жизни…

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Это клуб, в котором я провел больше всего времени. Они дали мне возможность стать тренером. Вот поэтому при существующем соперничестве клубов я бы никогда не принял «Барселону».

Была информация, что я вел с ними переговоры? Слухи, это просто слухи. Для меня это невозможно, потому что мое имя и лицо связано с «Эспаньолом». У нас есть идентичность, которая принадлежит только нам. С этим чувством и принадлежностью к части города я считаю невозможным работу в «Барсе».

Теперь это относится и к «Марселю». Теперь это невозможно», – рассказал Почеттино в интервью RMC.

Маурисио играл за «ПСЖ» с 2001-го по 2003-й.

Почеттино потратил на первый трофей с «ПСЖ» 11 дней. В матче за Суперкубок Франции он обыграл как раз «Марсель».

За пять сезонов в «Тоттенхэме» 48-летний аргентинец не взял ни одного титула, хотя дошел до финалов ЛЧ и Кубка английской Лиги.

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