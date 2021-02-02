Андре Виллаш-Боаш объявил на пресс-конференции, что покидает пост главного тренера «Марселя». По словам специалиста, причина его отставки – несогласие с трансферной политикой руководства клуба, которое подписало футболиста Оливье Нтшама без его согласия.

«Трансферное окно закрылось приходом нового игрока. Это было не мое решение, я не имею к нему никакого отношения. Я узнал об этом из прессы утром, когда проснулся. Это именно тот игрок, которому я сказал «нет». В нашем списке никогда не было этого футболиста. В итоге он пришел, а я об этом не знал.

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Я проснулся и открыл сайт, на котором была опубликована эта информация. Из-за этого я подал заявление об отставке, не желая ничего от «Марселя» по своему контракту. Я не согласен со спортивной политикой и этим решением. Я не хочу ничего от «Марселя», никаких денег, я просто хочу уйти в связи с разногласиями в спортивной политике. Позор, что мы к этому пришли», – приводит слова Виллаш-Боаша RMC Sport.

Ранее португальский тренер заявил, что не планирует продлевать контракт, который заканчивается в конце этого сезона, потому что считает себя ответственным слабые результаты команды. Фанаты клуба отреагировали на слова Виллаш-Боаша погромами в городе и протестами, из-за чего матч «Марселя» с «Ренном» отменили.

В последний день трансферного окна «Марсель» взял в аренду полузащитника Оливье Нтшама из «Селтика».

«Марсель», который в прошлом сезоне занял второе место в Лиге 1, в данный момент идет девятым в таблице, отставая от лидера, «Лилля», на 16 очков.

С 2014-го по 2016-й Андре Виллаш-Боаш возглавлял петербургский «Зенит».

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