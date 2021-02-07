В матче 24-го тура чемпионата Франции «Монако» на выезде играет с «Нимом». Александр Головин вышел в стартовом составе и отметил это быстрым дублем. Первый мяч российский полузащитник забил уже на третьей минуте с передачи Фоде Балло Туре.

Александр пропустил стартовый отрезок чемпионата Франции из-за травмы. Первый матч в новом сезоне он провел только 6 января, зато удачно – забил «Лорьяну» спустя 10 секунд после выхода на замену. Всего в активе Головина восемь матчей и 3+2 в Лиге 1.