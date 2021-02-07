Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выдал феерический матч против «Нима» в 24-м туре чемпионата Франции. Уже к 13-й минуте усилиями Саши счет был 2:0 в пользу монегасков, а на 63-й он оформил первый в карьере (не только европейской) хет-трик. Даже трех мячей не хватило бы «Монако» для победы, но Головин вынул из кармана ассист и помог Кевину Фолланду забить победный мяч.

Такой перфоманс русского игрока впечатлил не только его персональных фанатов и поклонников «Монако», но и много кого еще. «Головин – фантастический игрок, футболист мирового уровня. У него исключительный удар, и он лучший игрок матча», – заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер гостей Нико Ковач.

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«Зачем совершать паломничество, если достаточно найти адрес Александра Головина?»

«Головин устроил адскую рекламу вакцине «Спутник V», – пошутил (возможно) один из пользователей.

«Это был матч всей карьеры для Головина. Не представляю, как мы бы победили сегодня без него»

«Погодите, Головин сделал хет-трик с 0,17 xG? Это безумие». И правда, судя по статистике, Алекс не наиграл ни на один гол.

«Хет-трик и ассист Головина – вот случайные данные дня. Оправдывает ли он возложенные на него большие надежды», – задался вопросом Llavi Rubio.

«Так счастлив за Головина. У него огромный потенциал», – порадовался еще один пользователь.

На счету Головина теперь 4 гола и 4 ассиста в 9 матчах сезона-2020/21.

С августа 2020-го по февраль 2021-го Александр восстанавливался от травмы и не играл.

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