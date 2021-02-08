Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар дал интервью клубному медиа и рассказал о ситуации в столичном клубе.

«Мы с Килианом Мбаппе как братья, веду себя с ним как старший брат. Хочу для него только лучшее, Килиан – золотой парень с большим сердцем. Когда он счастлив, он передает это на поле и помогает команде.

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Я счастлив в «ПСЖ». Что-то изменилось. Не могу точно сказать что, но понимаю, что что-то произошло. Не знаю, это поменялось во мне или в других вещах, но чувствую себя замечательно. Чувствую, что лучше адаптировался в команде, лучше приспособился ко всему, очень счастлив здесь.

Неймар рассказал, что хочет остаться в «ПСЖ» вместе с Мбаппе

Хочу остаться в «Пари Сен-Жермен» и надеюсь, что Мбаппе тоже никуда не уйдет. Мы хотим привести «ПСЖ» на вершину, хочу продолжать делать то, что и делал в Париже. То есть играть в футбол, радоваться и веселиться», – сказал Неймар.

Действующее соглашение 29-летнего бразильца с французским клубом рассчитано до июня 2022 года.

21-летний Килиан Мбаппе также связан контрактом с «ПСЖ» до лета следующего года.

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