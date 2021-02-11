29-летний бразилец впервые в карьере вывел команду на поле с капитанской повязкой, но сыграл чуть больше тайма. На 54-й минуте против него грубо сыграл защитник «Кана» Йоэль Армугом, и Маурисио Почеттино сделал замену на Килиана Мбаппе. Неймар покинул поле самостоятельно. Скорее всего, он повредил приводящую мышцу.