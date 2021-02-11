Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Кана».
29-летний бразилец впервые в карьере вывел команду на поле с капитанской повязкой, но сыграл чуть больше тайма. На 54-й минуте против него грубо сыграл защитник «Кана» Йоэль Армугом, и Маурисио Почеттино сделал замену на Килиана Мбаппе. Неймар покинул поле самостоятельно. Скорее всего, он повредил приводящую мышцу.
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Серьезность травмы и сроки восстановления пока не называются. 16 февраля «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- «ПСЖ» выиграл у «Кана» благодаря голу Мойзе Кина.
- Через месяц, 11 марта, любимая сестра Неймара отпразднует очередной день рождения. В предыдущие годы (кроме 2020-го) его травмы приходились на этот период, и он улетал в Бразилию.
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