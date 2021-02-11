Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар пропустит около месяца из-за травмы.
«Вечером в среду Неймар получил травму левой приводящей мышцы. После клинического осмотра и визуальных исследований ожидается, что в зависимости от прогресса в лечении футболист будет отсутствовать примерно четыре недели», – сообщает официальный сайт парижан.
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Неймар может пропустить шесть матчей: две встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» и четыре матча в Лиге 1 против «Ниццы», «Монако», «Дижона» и «Бордо».
- В текущем сезоне Неймар провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач.
- В последний футболист пропускал матч из-за травмы 9 января, когда у него были проблемы с лодыжкой.
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