Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился эмоциями после того, как получил очередную травму и выбыл приблизительно на месяц.

«Огромная грусть, сильная боль и бесконечные слезы. Я снова на время оторван от любимого дела в жизни – футбола. Иногда я чувствую себя некомфортно из-за собственного стиля игры, потому что я иду в обводку и постоянно получаю по ногам. Не знаю, проблема во мне или в том, что я делаю на поле. Это действительно огорчает меня.

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Мне очень грустно, когда я слышу от игроков, тренеров, комментаторов и еще черт знает кого такие слова: «его на самом деле стоит бить», «ныряльщик», «плакса», «ребенок», «избалованный» и другие. Честно говоря, это меня огорчает, и я не знаю, как долго еще смогу мириться с этим. Я просто хочу быть счастливым, играя в футбол. Ничего больше!» – написал Неймар в инстаграме.

Неймар получил травму левой приводящей мышцы. По оценке врачей «ПСЖ» футболист будет отсутствовать примерно четыре недели.

В текущем сезоне Неймар провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач.

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