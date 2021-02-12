10 февраля «ПСЖ» обыграл «Кан» в рамках 1/32 финала Кубка Франции. Но победа далась парижанам слишком большой ценой: во втором тайме Неймар получил травму и был заменен.

Тренер «Кана» Паскаль Дюпра коротко прокомментировал поражение от фаворита:

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Плакать не буду. Оставлю это Неймару.

11 февраля официальный сайт «ПСЖ» сообщил, что травма Неймара оказалась серьезной: лидер «Парижа» пропустит месяц и принципиальный матч против «Барселоны». Позже бразилец выложил эмоциональный пост, в котором обратился к хейтерам, высмеивающим его слезы из-за травм.

Еще за сына вписался отец, который напрямую ответил тренеру «Кана».

«Моему сыну действительно приходится плакать, но не по тем причинам, о которых вы думаете. Ему приходится плакать из-за таких тренеров, как вы, из-за судей такого уровня, беспечных и закрывающих на все глаза лиг, порой предвзятых журналистов и трусов.

Да, ему приходится плакать. Но наши слезы, слезы моего сына – спортсмена, футбольного волшебника – будут литься еще одну ночь, а потом он встанет, чтобы, как всегда, победить их», – написал Неймар-старший.

Неймар может пропустить шесть матчей: две встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» и четыре матча в Лиге 1 против «Ниццы», «Монако», «Дижона» и «Бордо».

В текущем сезоне 29-летний форвард провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач.

Последний ращз футболист пропускал матч из-за травмы 9 января, когда у него были проблемы с лодыжкой.

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