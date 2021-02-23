Мбаппе хочет, чтобы в его контракте была опция, которая позволила бы ему покинуть клуб до истечения срока действия соглашения. 22-летний футболист не хочет застрять в «ПСЖ» еще на несколько лет, если предложения будут систематически отклоняться. В финансовом плане игрок хочет приблизиться к окладу Неймара, который зарабатывает 750 тысяч фунтов в неделю, сообщает Foot Mercato.