Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе готов согласовать с парижанами новый контракт. Помимо суммы заработной платы, футболист выбивает из руководства нестандартный пункт.
Мбаппе хочет, чтобы в его контракте была опция, которая позволила бы ему покинуть клуб до истечения срока действия соглашения. 22-летний футболист не хочет застрять в «ПСЖ» еще на несколько лет, если предложения будут систематически отклоняться. В финансовом плане игрок хочет приблизиться к окладу Неймара, который зарабатывает 750 тысяч фунтов в неделю, сообщает Foot Mercato.
Трансферы
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- Действующее соглашение футболиста со столичным клубом истекает летом 2022 года.
- В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» Килиан Мбаппе оформил хет-трик.
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