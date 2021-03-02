Полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина во Франции назвали самым эффективным футболистом Лиги 1. В матче 27-го тура чемпионата против «Бреста» он вышел на замену на 59-й минуте и сделал две голевые передачи (монегаски выиграли со счетом 2:0).

В статистической компании Opta подсчитали результативные действия Головина. Он провел на поле всего 393 минуты, забил четыре мяча и отдал шесть ассистов. Таким образом, у Александра на гол или пас уходит всего 39 минут.

Чемпионат России Миранчук, Смолов и Головин = демотивация. В Европу из РПЛ уже никто не поедет 13/01/2021 В 11:45

Это лучшее достижение в чемпионате-2020/21 для футболистов, у которых минимум 10 проведенных матчей. Сайт «Монако» назвал русского полузащитника «самым эффективным игроком Франции».

Головин получил травму в августе 2020-го в матче с «Метцем» и пропустил из-за повреждения четыре месяца.

В матче 24-го тура Лиги 1 против «Нима» русский футболист сделал хет-трик и отдал результативную передачу. «Монако» победил со счетом 4:3.

Чемпионат Франции Головин – автор самого быстрого гола в Лиге 1 за последние 13 лет 07/01/2021 В 06:31