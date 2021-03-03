Главный тренер «Монако» Нико Ковач высоко оценил мастерство российского полузащитника монегасков Александра Головина, который в последнем матче против «Бреста» сделал два ассиста, выйдя на 59-й минуте.
«Это была лучшая замена в моей карьере. Головин – фантастический игрок. После возвращения в августе он забил три мяча. Он игрок мирового уровня, который делает отличные передачи. Я знаю, насколько они качественны, поэтому и попросил его пробить штрафной, который привел к третьему голу (в ворота «Нима» – Eurosport.ru)», – цитирует Ковача Ligue 1.
Тренер также пояснил, почему пока не выпускает Александра в основном составе. «Когда врачи дадут зеленый свет, все будет. Голо может играть на трех позициях – на обоих флангах, а также на месте десятки, это его любимое амплуа. Мы очень довольны его влиянием на команду, тем, что он привносит, когда выходит на новый уровень».
- В сезоне-2020/21 чемпионата Франции 24-летний Головин провел 10 матчей, забил 4 мяча и отдал 5 ассистов.
- «Монако» идет на четвертом месте Лиги 1 после 27 туров, отставая от «Лилля» на четыре очка.