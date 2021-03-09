Летом 2017 года бразильский нападающий Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро – трансфер до сих пор остается самым дорогим за всю историю футбола.

В Bleacher Report Football предположили, как изменился бы футбольный мир, если бы переход не состоялся. По-другому пошло бы очень многое!

Первое. Не случилось бы поражения от «Ромы» в четвертьфинале Лиги чемпионов 2018 года – в финале против «Реала» играла бы «Барса», а не «Ливерпуль». Но каталонцы, выиграв первый матч на «Камп Ноу» со счетом 4:1, в Риме уступили 0:3. Правило выездного гола оставило «сине-гранатовых» не у дел.

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Второе. «ПСЖ» подписал бы другого супертопа. По версии авторов, этот кто-то – Криштиану Роналду, который выбрал бы «Париж», а не «Ювентус».

Третье. Коутиньо никогда бы не ушел «Барсу», а значит, «Ливерпуль» бы не подписал Вирджила ван Дейка. На иллюстрации Ван Дейк в форме «Манчестер Сити» и Пеп Гвардиола держат трофей за победу в АПЛ.

Четвертое. Не произошло бы эпичного вылета «Барселоны» от «Ливерпуля» в полуфинале 2019-го, когда «Барса» выиграла первый матч 3:0 и получила четыре безответных мяча на «Энфилде». С Неймаром бы такого не произошло? Возможно.

Пятое. Неймар стал бы лучшим игроком мира. Иллюстрация показывает бразильца с «Золотым мячом» и треблом. На заднем плане – грустный Лео Месси, который не стал бы шестикратым обладателем «ЗМ».

Шестое. Месси был бы рад продлить контракт с «Барселоной». Вероятно, будь рядом Ней и множество трофеев, Лео бы не думал о переходе в другой клуб.

Лионель Месси, Неймар Фото: Getty Images

Седьмое. «Барса» стала бы клубом Майкла Джордана. Речь о том, что в 2016 году (еще до ухода в «ПСЖ») Неймар стал первым футболистом, подписавшим контракт с обувным брендом легендарного баскетболиста.

Восьмое. 8:2 было бы чуть менее стыдным... На альтернативном табло полуфинала-2020 с «Баварией» – 8:3. Неймар оформил хет-трик.

Девятое. Матчи «ПСЖ» и «Барселоны» стали бы более принципиальными. Конечно – ведь в параллельной вселенной «Париж» подписал Роналду, помните?

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