Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился мнением о Неймаре и будущем бразильского футболиста.
«ПСЖ» – один из крупнейших клубов в мире. Мы можем предложить Неймару и Килиану то, что способен мало кто в мире. В 29 Неймар уже на одном уровне с Месси и Криштиану. Он потрясающий человек, который любит футбол и немного напоминает мне Марадону и Роналдиньо желанием играть. Он как ребенок, у которого мяч будто приклеен к ногам. Потрясающий талант. Мы не говорим о будущем прямо сейчас. Мы были сосредоточены на этом в течение двух месяцев. Конечно, в будущем у нас будет время, мы еще обсудим многие вещи», – приводит слова Почеттино CBS Sports.
- Почеттино официально возглавил «ПСЖ» 2 января после неожиданной отставки Томаса Тухеля.
- Неймар пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» из-за травмы.
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