Опубликовано 12/03/2021 в 16:25 GMT | Обновлено 12/03/2021 в 16:29 GMT

Полузащитник «Монако» Александр Головин может перейти в сильный клуб из чемпионата Испании. Игроком интересуется команда из первой шестерки Ла Лиги.

Русский футболист находится в шорт-листе испанского клуба для усиления позиции полузащитника, однако до сделки пока далеко. Стороны вернутся к обсуждению потенциального перехода ближе к летнему трансферному окну, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.

По информации Metaratings , в услугах Головина заинтересована «Севилья», скауты которой ищут нового атакующего полузащитника и следят за российским игроком.

Футбол Русские в Европе: Головин и Миранчук молчали, Лодыгин сушил «Пао» 08/03/2021 В 22:25

В данный момент в топ-6 Ла Лиги входят «Атлетико», «Барселона», «Реал», «Севилья», «Реал Сосьедад» и «Бетис».

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Александр Головин провел 12 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 ассистов.

Чемпионат Франции «Игрок мирового уровня». Ковач расхвалил Головина 03/03/2021 В 08:30