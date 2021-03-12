Полузащитник «Монако» Александр Головин может перейти в сильный клуб из чемпионата Испании. Игроком интересуется команда из первой шестерки Ла Лиги.
Русский футболист находится в шорт-листе испанского клуба для усиления позиции полузащитника, однако до сделки пока далеко. Стороны вернутся к обсуждению потенциального перехода ближе к летнему трансферному окну, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.
По информации Metaratings, в услугах Головина заинтересована «Севилья», скауты которой ищут нового атакующего полузащитника и следят за российским игроком.
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  • В данный момент в топ-6 Ла Лиги входят «Атлетико», «Барселона», «Реал», «Севилья», «Реал Сосьедад» и «Бетис».
  • В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Александр Головин провел 12 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 ассистов.
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