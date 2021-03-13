«Пари Сен-Жермен» рассмотрит приобретение Криштиану Роналду в летнее трансферное окно. Парижане задумаются о трансфере португальца, если клубу не удастся подписать Лионеля Месси или Килиан Мбаппе решит уехать в другой чемпионат.
Агент Роналду Жорже Мендеш поддерживает тесные отношения с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи. При этом чемпион Франции будет готов платить Кришу 31 млн евро в год, сообщает Le Parisien.
  • Испанские медиа уверены, что Роналду может вернуться в «Реал».
  • В последние три сезона в Мадриде Криш неизменно выигрывал Лигу чемпионов, но с «Ювентусом» у него один четвертьфинал и два вылета в 1/8 финала.
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